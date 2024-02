Ora valorizziamo il Made in Italy Gli agricoltori non mollano la presa

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prosegue la protesta deglia Melegnano, uno dei contesti dove, dal Nord al Sud della penisola, il mondo contadino è sceso in piazza per chiedere al Governo italiano e all’Unione europea una revisione delle politiche agricole comunitarie e altri provvedimenti a beneficio del comparto. Nella giornata di ieri, dopo la preghiera officiata dal cappellano dei carabinieri don Cesare Bedogné, una dozzina di trattori si è staccata dal campo-base di Melegnano, nell’area dell’ex Consorzio agricolo e ha raggiunto il Consorzio Nord-Ovest della Coop, a Pieve Emanuele, con l’obiettivo di aprire un dialogo con la grande distribuzione "per favorire la valorizzazione delin, a tutela dei produttori e dei consumatori". Quello di ieri è stato il 14esimo giorno di sit-in permanente organizzato a Melegnano da Riscatto Agricolo, ...

