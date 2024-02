Ora di angoscia a Latina per la sorte di Enisa | scomparsa da casa questa mattina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Pubblicato il 13 Febbraio, 2024 Sono ore diquelle che stanno vivendo i parenti della signoraSulejmanovic, 74 anni, sparita dadalla sua abitazione di. La donna, che è affetta dal morbo di Alzheimer, è di origine straniera ma vive in Italia ormai da 50. Non si allontana mai dada sola ma dalle 10 dii familiari non hanno sue notizie. Purtroppo nessuno l’ha vista allontanarsi quindi non si hanno notizie su come fosse vestita. Abita a Borgo Isonzo e per questo le ricerche si stanno concentrando su quella zona. Chi la dovesse avvistare può avvertire i familiari al numero 3479760660.