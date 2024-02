Open | nuovo round in giunta al Senato | Renzi attacca i pm sapendo già di essere salvato

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cinquanta minuti per ribadire la scorrettezza dell’operato dei magistrati di Firenze che lo accusano di finanziamento illecito ai partiti e che, a suo dire, meritano dipuniti in sede disciplinare. È stato questo il momento centrale dell’audizione di Matteodi fronte allaper le immunità di Palazzo Madama chiamata a decidere se autorizzare quegli stessi magistrati a usare la corrispondenza sequestrata alre e già segretario del Pd nell’ambito dell’inchiesta su Fondazione. La maggioranza di centrodestra, in questo caso allargato a Iv e calendiani – va detto – è altamente indiziato di voler negare l’autorizzazione come emerso alla Camera dove analoga richiesta di autorizzazione ènei confronti dei deputati del fu giglio magico Maria Elena Boschi e ...

Non arrivano buone notizie per coloro che utilizzano ChatGPT , l’intelligenza artificiale che sta riscuotendo un grande successo tra gli internauti ... (termometropolitico)

In attesa di fare il suo esordio nell'Atp500 di Rotterdam, Holger Rune ha parlato con l'Atp svelando qualche dettaglio in più sul suo avvio ...Al via la nuova stagione di gare della FISSW con 15 competizioni in tutta Italia: ecco dove si decideranno i prossimi campioni italiani. Riparte la stagione agonistica del settore surfing della FISSW, ...Passaporti: nuovo open day della Questura di Monza e della Brianza. Gli uffici di via Montevecchia, a Monza, saranno aperti sabato 24 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’evento è riservato ...