Omicidio Luca Attanasio | prosciolti i due imputati Onu per immunità diplomatica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nessun colpevole per la morte dell'ambasciatore italianoe il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021 durante una missioneper conto dell'Onu. I dueaccusati dicolposi, i dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam) Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, sono statiper via della loro

Un nuovo rinvio per la decisione sul processo per l’ Omicidio dell’ambasciatore Luca Attanasio Bisogna attendere ancora, almeno fino al 13 febbraio, ... (ilnotiziario)

Limbiate (Monza e Brianza) – Dopo diversi rinvii e udienze, si è fermato alla fase preliminare il processo a Roma per l’uccisione in Congo ... (ilgiorno)

Il gup di Roma ha stabilito che per i due indagati per omicidio colposo sussiste l'immunità funzionale per il ruolo ricoperto come dipendenti del Programma ...