Omicidio Luca Attanasio | imputati coperti da immunità diplomatica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Gup di Roma ha deciso il “non luogo a procedere” nei confronti di due dipendenti del Programma Alimentare Mondiale (PAM), un’agenzia delle Nazioni Unite, implicati nell’indagine legata all’assassinio dell’ambasciatore italianoe del carabiniere Vittorio Iacovacci, avvenuto in Congo il 22 febbraio 2021. La decisione è stata presa in considerazione dell’di cui godono i due, Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, accusati dicolposo, come sottolineato dalla Farnesina.garantita da tempo, la Procura vuole procedere in appello Secondo le informazioni fornite, l’dei due funzionari era stata preventivamente riconosciuta, anche dalle autorità locali e dall’ambasciata italiana a ...

Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per due imputati nell'ambito dell'indagine sull'uccisione dell'ambasciatore Luca Attanasio. Entrambi lavorano per l'Onu ...