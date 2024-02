Omicidio di Luca Attanasio | nessun colpevole | prosciolti per immunità i due funzionari Onu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Limbiate (Monza e Brianza) – Dopo diversi rinvii e udienze, si è fermato alla fase preliminare il processo a Roma per l’uccisione in Congo dell’ambasciatore. Il Gup ha deciso il "non luogo a procedere" per i duedell'Onu, accusati di avere responsabilità per le mancate o inadeguate misure di sicurezza che sono state la vita all'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congono,, al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista, Mustapha Milambo, uccisi in un agguato il 22 febbraio 2021. Il non luogo a procedere Le reazioni dei familiari L’diplomatica Il processo in Congo Il non luogo a procedere È stata riconosciuta “secondo consuetudine” come evidenziato dalla Farnesina, l’...