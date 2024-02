Omicidio Attanasio | prosciolti i due accusati La Procura di Roma farà ricorso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ladidavanti alla Corte d'Appello per impugnare la decisione del gup che ha disposto il non luogo a procedere per i due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, coinvolti nell'indagine legata alla morte dell'ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021. I pm di piazzale Clodio, in base a quanto si apprende, percorreranno tutte le strade che l'ordinamento penale prevede per garantire ai due cittadini italiani e alle loro famiglie la tutela dei loro diritti. "C'è forte delusione e amarezza. Prendiamo atto della sentenza e attendiamo i prossimi passi della": è il commento dei familiari del carabiniere Vittorio Iacovacci.