Omicidio Attanasio | non luogo a procedere per gli imputati dell’attentato in Congo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una battuta d’arresto nella ricerca della verità sull’attentato del 22 febbraio 2021 innel quale morirono l’ambasciatore italiano Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci. Il gup di Roma Marisa Mosetti ha deciso il non“per difetto di giurisdizione” per i due dipendenti del Pam (Programma alimentare mondiale) Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, accusati dicolposo. I due in particolare organizzarono la missione nel nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi in un agguato, vicino al villaggio di Kibumba, non lontano dalla città di Goma., nonper gliMa la procura di Roma ha già deciso che farà ricorso davanti alla Corte ...