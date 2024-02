Ok Senato Usa a 60 miliardi a Kiev ma a Camera non passerà

Anche stavolta sappiamo come andrà a finire. Semplicemente con un nulla di fatto. In fondo, tutto è consentito se pensiamo al caso Gasparri, che può ... (lanotiziagiornale)

Non è del tutto chiaro, rilevano i legislatori, se Trump o qualsiasi presidente possa ritirare unilateralmente gli Usa dall’Alleanza anche se il ...che i presidenti chiedano l’approvazione del Senato ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Speaker Camera Usa: 'No voto disegno legge su Ucraina'. LIVE ...Milano, 13 feb. (askanews) - I dati sintetici come strumento per un uso etico dell'intelligenza artificiale. Di questo si è parlato in un ...