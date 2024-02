Odissea in aeroporto

(Di martedì 13 febbraio 2024) Io e la mia compagna ed io abbiamo vissuto un'esperienza piuttosto allucinante all'Marconi di Bologna, dove non siamo stati fatti salire sull'aereo per Madrid per overbooking.Oltre all'esserci visti negati l'imbarco, anche il trattamento ricevuto successivamente da parte del personale della biglietteria dell'è stato incredibile. Ho fatto segnalazione dell'accaduto all'Enac con una lettera per evitare che si ripeta in futuro ad altri passeggeri. A parte l'assurdità della pratica di overbooking (che di fatto è una truffa legalizzata dall'Unione Europea, che la permette inspiegabilmente), il passeggero è lasciato a se stesso, con trattamenti per niente professionali e privi di tutela. Marco Calcinai

Io e la mia compagna ed io abbiamo vissuto un'esperienza piuttosto allucinante all'aeroporto Marconi di Bologna, dove non siamo stati fatti salire sull'aereo per Madrid per overbooking.Oltre all'esser ...Vento in Sicilia: il volo FR 4902 Roma-Palermo della Ryanair, in volo per oltre 3 ore, una volta arrivato sullo spazio aereo siciliano, è tornato a Roma Fiumicino. E' accaduto il 10 Febbraio. L'aereo ...Di seguito il racconto di una passeggera: “Mi chiamo S. M. e scrivo per raccontare la mia esperienza di volo con Ryanair, in particolare il volo FR4902 programmato da Fiumicino aeroporto per le 11:00 ...