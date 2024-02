Odio Giorgia ergo sum di sinistra

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 13 febbraio 2024) A questo punto la questione, come si andrà a dimostrare scendendo pochi scalini di righe, non è più politica o teppistica: ma psicanalitica. C’è dunque questo direttor* del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni provincia di Brindisi, e se riuscite a declinarlo tuttodunfiato siete dei supereroi gender, se ci aggiungete pure che è collegato col locale Museo Diocesano (del quale sarebbe gradita la dissociazione, ma in un clero in-Zuppi-to in Bglio non arriverà), siete dei draghi. Dei drag. Quello che vi pare. Insomma ecco questo direttore, che è un bel direttore!, questo Luca dell’Atti, insediato due mesi fa, che giustamente cerca benemerenze e che ti fa? Ma figurati: l’originalissima, sorprendente, irriverente, democratica foto di Io sonoa testa in giù. Come un liceale in fregola o uno dei centro sociali in ...