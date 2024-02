Odiernità | studio dell’Oggi in Perfect Days che elogia e nobilita il momento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non sforzatevi a cercarlo su Wikipedia: non esiste, non è nemmeno friendly come petaloso. Esiste Contemporaneità, che rappresenta in modo astratto il pensiero e gli stili dell’epoca presente. Ma si tratta di un tempo sufficientemente ampio, un decennio, un quinquennio, almeno un anno, per rappresentare una forbice temporale storicizzabile, in cui alcuni fenomeni si sviluppano.è invece l’oggi, l’odierno, parola che esiste, ma non esiste, perché troppo breve il tempo di analisi, l’, ciò che rappresenta nel suo svolgersi l’oggi. Viviamo con un accelerazione costante e crescente: il passato ci sfugge velocemente, il futuro è caratterizzato da incertezze talmente ampie che è impossibile prevedere scenari. Ma l’Oggi? Il tempo che è adesso mentre scrivo queste poche righe? Spesso, quasi sempre, avendo ansie sul passato, sulle cose non ...