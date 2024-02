Oddio! Fiorello si sta strozzando | stop alla diretta di Viva Rai 2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Com'è movimentato il dopo-Sanremo. Mentre il sodale Amadeus frantuma record di ascolti al Festival come ad Affari tuoi (la prima puntata del quiz dell'access prime time di Rai 1 dopo l'Ariston ha totalizzato il 27% di share e 6 milioni di spettatori anche graziepresenza in studio della vincitrice Angelina Mango),Rai 2 rischia l'incolumità personale. Lo showman siciliano, sodale di "Ama" in 5 entusiasmanti edizioni della kermesse musicale, è intervenuto a modo suo nella querelle che da qualche giorno sta agitando la Rai, quella del comunicato dell'ad Roberto Sergio pro-Israleie dopo le parole di Ghali a Domenica In (con contorno di presunta "censura" a Dargen D'Amico messa in atto da Mara Venier in persona). Un intervento "a modo suo", ovviamente, da disturbatore.ha dunque ...