Occupazioni a scuola | pugno duro di Valditara | “Chi fa danni va perseguito e bocciato”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente deiche sono stati cagionati. È una presunzione che solo dimostrando di essere del tutto estraneo uno può vincere. Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei. Questa è una mia riflessione personale: credo che studenti di questo tipo non possano essere promossi all’anno successivo”.del ministro dell’Istruzione, Giuseppe, che, oltre al risarcimento economico, contempla la punizione dello studente dal punta di vista scolastico.Leggi anche: 13enne cade dalla sedia a rotelle fuori da: morto dopo 5 giorni in ospedaleLeggi anche: Professoressa accoltellata alla schiena a: fermato uno ...