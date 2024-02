Nuovo appello del terzo settore al governo | “Il passaggio al regime Iva va rinviato | sarebbe un colpo insensato al non profit”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ilteme la mancata approvazione dell’emendamento che dovrebbe far slittare a gennaio 2025 l’entrata in vigore delIva per gli enti non commerciali. Si tratta di “una misura fondamentale per la sostenibilità delle associazioni, in particolare delle più piccole, e che si rende oggi indispensabile alla luce dei ritardi nella mancata definizione della disciplina Iva per il”. È quanto afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forumin una nota. “Ci appelliamo a tutti i deputati delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali: non approvare quell’emendamento sottoscritto da quasi tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione”, dice, “unal non ...