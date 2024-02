Nuove accuse di Ilary Blasi a Francesco Totti | “Spende più soldi al casinò che per i figli”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024)accusa: “piùalche per i” Continua la guerra in tribunale tracon la conduttrice che risponde colpo su colpo alle mosse dell’ormai ex marito. Secondo quanto rivela La Verità, infatti, il giudice ha ammesso come testimone Cristiano Iovino, il personal trainer che ha rivelato di aver avuto una “frequentazione intima” con. L’obiettivo dell’ex calciatore della Roma, infatti, è quello di dimostrare che è stata l’ex moglie a tradire per primo ottenendo, così, il dimezzamento dell’assegno di mantenimento. La conduttrice, però, sarebbe pronta a replicare non solo ...