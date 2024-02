Nuova Nato e vecchi nemici Berlino | Varsavia e Parigi tornano alleate

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Oh sì, lo scontro c’è stato e le distanze tangibili tra il modello liberale rilanciato da Donald Tusk e il vangelo sovranista secondo Jaros?aw Kaczy?ski sono tutt’altro che una farsa. Perché è importante ricordare che in Polonia i politici fanno sul serio. Frizioni e lotte ideologiche sono proiezioni immediate e reali degli umori del popolo, resa dei conti tra culture politiche ancora segnate dai lasciti di fine Novecento. “Il teatrino della politica” non è in voga sulla scena pubblica polacca, troppo chiara e poco incline a ospitare zone grigie. Ma un elemento che avvicina la postura assunta in politica estera da Tusk a quella del suo predecessore, Mateusz Morawiecki, può essere scovato in una pretesa comune: la centralità della Polonia nella costellazione europea. Diversamente dal PiS, Tusk intende (ri)temprare la reputazione diattraverso il recupero dei ...