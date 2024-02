Nuova Irpef | la simulazione | scopri le cifre per ogni fascia di reddito con la nuova aliquota

Il Carroccio canta vittoria per l’aumento delle esenzioni Irpef in agricoltura e presenta un emendamento in Senato per cambiare i limiti sui governatori. La premier: il modo migliore per fare campagna ...Dopo quasi due ore di riunione della maggioranza a Palazzo Montecitorio, arriva l’annuncio dell’emendamento al decreto Milleproroghe sull’Irpef agricola, suscitando reazioni contrastanti ma anche un c ...La svolta è avvenuta in serata, con la maggioranza di Governo che ha raggiunto la sintesi sulla nuova configurazione dell’Irpef agricola, confermando l’esenzione Irpef per i redditi fino a 10mila euro ...