Nuoto | Simona Quadarella può vincere anche gli 800 sl? Quali avversarie troverà

(Di martedì 13 febbraio 2024) E perché non sognare la magica doppia?il pensierino lo starà facendo, dopo essersi messa al collo l’oro dei 1500 stile libero dei Mondiali 2024 diin vasca lunga a Doha (Qatar). L’azzurra ha letteralmente dominato la scena ed è andata a prendersi la seconda affermazione assoluta a livello iridato della carriera, sempre nelle trenta vasche, citando il sigillo a Gwangju (Corea del Sud).ha saputo approfittare dell’assenza di Katie Ledecky, che ha preferito non prendere parte a questa gara per pensare direttamente alle Olimpiadi di Parigi. Successo che ha permesso adificarsi per i Giochi e quindi avere quest’ulteriore soddisfazione. A questo punto si può pensare in grandenegli 800 stile libero (16 febbraio le heat e ...