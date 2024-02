Nuoto | Simona Quadarella campionessa del mondo nei 1500sl

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (askanews) –a Doha compie l’impresa, approfitta, come avvenne a Gwangju 2019 quando portò il record italiano a 15’40?89, dell’assenza della statunitense eolimpica ed uscente Katie Ledecky, e vince l’oro nei 1500 stile libero. Strepitosa la finale della 24enne romana e trieuropea in carica – tesserata per CC Aniene, allenata da Christian Minotti – che conduce trenta vasche a 31?8-31?9 di media e nuota in 15’46?99 nettamente sotto al tempo limite olimpico (15’55?0). Annientate le avversarie con la cinese Li Bingjie argento in 15’56?62 e la tedesca Isabel Gose terza in 15’57?55. Il risultato odierno ha consentito alladi salire sul podio per la quinta edizione consecutiva, primeggiando in due occasioni, dei Campionati mondiali in vasca ...