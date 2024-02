Nuoto | risultati Mondiali | Simona Quadarella torna sul trono dei 1500 sl! Brillanto Razzetti e Martinenghi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi la terza giornata di semifinali e di Finali dei2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-3. Si parte dalshow. L’atleta romana era attesa neistile libero donne, privi della fuoriclasse americana Katie Ledecky, e non ha deluso. Prestazione autorevole con un grande crono: 15:46.99 a precedere la cinese Li Bingjie (15:56.82) e la tedesca Isabel Gose (15:57.55). Un dominio da parte della nostra portacolori, che con questa affermazione si è portata a casa anche il pass a Cinque Cerchi oltre all’oro. Grazie a questo riscontroè salita sul podio per la quinta edizione consecutiva dei ...

Promettono scintille e spettacolo ai mondiali di nuoto di Doha 50 rana che avranno in finale due azzurri, Nicolò Martinenghi, e Simone Cerasuolo. Il 24enne di Varese, ieri argento nei 100 rana - tocca ...Doppio colpo per Alberto Razzetti ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Doha, in Qatar: l'azzurro vince la propria semifinale nei 200 farfalla in 1'55"09 ...MONDIALI 2024 - Claire Curzan vince la medaglia d'oro nei 100 metri dorso femminili, diventando così la settima statunitense della storia a riuscirci.