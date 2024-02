Nuoto | Quadarella | ' contenta della vittoria e soddisfatta del tempo | dedico l' oro a me stessa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doha, 13 feb. - (Adnkronos) - "Sono proprio, sapevo che sarebbe stato alla mia portata vincere ma sonodel mio, non pensavo di nuotare 15'46"". Così Simonadopo lanei 1500 stile libero ai Mondiali di Doha. "Volevo prendermi questo oro -sottolinea la 25enne romana al microfono di Rai Sport-. All'inizio ho provato ad aspettare un po', poi ho visto che non facevo troppa fatica e ho provato a staccare le avversarie. In questa medaglia ho messo qualcosa in più che non pensavo di riuscire a mettere. La dedica? A me, ultimamente facevo davvero molta fatica e più volte ho pensato se era la cosa giusta venire qui. Non ero certa di venire ai Mondiali ma alla fine ho deciso di mettermi alla prova".