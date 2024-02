Nuoto | Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo in semifinale con tranquillità nei 50 rana a Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Iniziate le batterie della terza giornata dei Mondiali diin vasca lunga di(Qatar). Il programma ha previsto le heat dei 50uomini e ci sono stati il ritorno di, reduce dall’argento di ieri nella distanza doppia, e l’esordio iridato di. Ebbene, il lombardo ha firmato un ottimo 26.75 di approccio in una gara però in cui la concorrenza non sembra mancare. L’americano Nic Fink, oro ieri nei 100, va a cacca del bis e l’ha fatto capire già dal mattino con un 26.66 a svettare nell’overall, una leadership in condivisione con il bielorusso Ilya Shymanovich. Terzo tempo nella classifica complessiva dell’australiano Sam Williams (26.69). In altre parole, non si è giocato a nascondino nelle heat. Per...