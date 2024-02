Nuoto | Mondiali | Simona Quadarella oro nei 1500 stile libero

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doha, 13 feb. – (Adnkronos) –conquista la medaglia d’oro neiai campionati del mondo didi Doha, in Qatar. All’Aspire Dome la 25enne romana domina sin dai primi metri e si impone con il tempo di 15’46?99 davanti alla cinese Bingjie Li (15’56?62) e alla tedesca Isabel Gose (15’57?55). Persi tratta del secondo oro mondiale nei, dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud. L'articolo CalcioWeb.

Il Settebello si qualifica per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Doha . Gli azzurri del ct Campagna, dopo aver conquistato il pass per le ... (feedpress.me)

Il Settebello, dopo aver battuto la Grecia per 11-10, disputerà la semifinale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: l’Italia tornerà in acqua ... (oasport)

MONDIALI DOHA 2024 - Nella prima finale di martedì 13 febbraio, la gara dei 200sl maschili viene vinta da Sunwoo Hwang ...L' Italia della pallanuoto non muore mai. Il Settebello ha superato al fotofinish la Grecia ai Mondiali in corso a Doha agguantando il pass per la semifinale iridata. Dopo aver superato agli ottavi gl ...Martinenghi e Cerasuolo in semifinale 50 rana, nei 200 farfalla avanti Razzetti e Burdisso DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Un super Luca De Tullio ...