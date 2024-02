Nuoto | Mondiali | Martinenghi e Cerasuolo in finale nei 50 rana

(Di martedì 13 febbraio 2024) Doha, 13 feb. – (Adnkronos) – Nicolòe Simonecentrano ladei 50ai campionati del mondo di Doha. Il 24enne lombardo realizza il secondo miglior tempo delle semifinali in 26?65, il ventenne romagnolo il quinto in 26?98. Il più veloce è l’australiano Sam Williamson in 26?41 L'articolo CalcioWeb.

Missione compiuta per Simona Quadarella, che ai Mondiali di nuoto di Doha non delude sui 1500 stile conquistando la medaglia d'oro e il pass per Parigi 2024. Nella finale l'azzurra ha preceduto la cin ...Doha, 13 feb. - (Adnkronos) - "Sono proprio contenta, sapevo che sarebbe stato alla mia portata vincere ma sono soddisfatta del mio tempo, non pensavo di nuotare 15'46"". Così Simona Quadarella dopo l ...Doha, Simona domina la gara più lunga in vasca e stacca la cinese Bingjie Li e la tedesca Isabel Gose. Primo trionfo italiano nella rassegna ...