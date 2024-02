Nuoto | Mondiali Doha 2024 | Quadarella torna regina dei 1500 e va a Parigi Pass olimpico anche per Razzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 febbraio 2024) Simonasempre più nella storia delitaliano. La nuotatrice romana asul tetto del mondo deistile libero a distanza di cinque anni dall’edizione di Gwangju dominando dalla prima all’ultima vasca la gara odierna. L’azzurra sfrutta al meglio l’assenza di Katie Ledecky, non avverte affatto la pressione di essere la favorita e impone il suo ritmo sin dalle prime bracciate. Chiude in 15:46.99, un tempo che le permettedi staccare ilper, e sale sul podio iridato per la quinta edizione di fila. Una striscia iniziata a Budapest nel 2017 e ancora aperta. L’argento va alla cinese Binjie Li, staccata di più di sette secondi, mentre il bronzo è della tedesca Isabel Gose. “Sono davvero ...