Nuoto | Martinenghi e Razzetti fanno sul serio | i principali rivali nella caccia all’oro

(Di martedì 13 febbraio 2024) La bella giornata delitaliano a Doha non porta solo la firma di Simona Quadarella. Nei primi turni dei 50 rana Nicolòha confermato quanto di buono aveva mostrato sui 100 e domani proverà a giocarsi il primo postogara che lo ha visto trionfare anche agli Europei in vasca corta, mentre nelle batterie e soprattutto nelle semifinali dei 200 farfalla ha brillato un Albertoche sembra entrato in una nuova dimensione, avendo preso consapevolezza delle sue potenzialità, sulla carta molto alte. I 50 rana sono sempre una gara strana, forse quella dove i piccoli particolari hanno maggiore peso nell’esito finale. Chi riesce a trovare una buona partenza e una buona subacquea già ha un vantaggio enorme, poi c’è la fase finale dove non si può sbagliare niente perchè si possono lasciare per strada ...

In due a caccia di una medaglia. Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo saranno domani pomeriggio in acqua per la finale dei 50 rana ai Mondiali di ... (oasport)

Arthur Theate, difensore del Rennes, ha parlato così a gazzetta.it del Milan, prossimo avversario dei francesi in Europa League: “A Milano ci andiamo con l’obiettivo di dare il massimo, per vincere. N ...Entrata a far parte dell'album dei ricordi la terza giornata di semifinali e di Finali dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. Nell'Aspire Dome di Doha (Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e an ...2 minuti per la lettura DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Con il tempo di 15’46"99, l’azzurra Simona Quadarella conquista la sua seconda medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha. Arg ...