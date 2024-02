Nuoto | il palmares di Simona Quadarella | secondo oro | a medaglia da cinque Mondiali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il potere della continuitàha dominato la Finale dei 1500 stile libero donne dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar). La nuotatrice romana ha ottenuto il suooro iridato della carriera, bissando quello vinto nel 2019 a Gwangju (Corea del Sud), sempre nelle trenta vasche. Due successi legati dall’assenza dell’americana Katie Ledecky, ma questo dato non toglie nulla alla grande costanza dimostrata dall’atleta tricolore. Il 15:46.99 è stato tempo di alto livello, visto il periodo, e vale sicuramente la candidatura in chiave podio per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’azzurra sarà presente grazie al riscontro odierno. Una Finale, come detto, in cuiè stata la primattrice, considerati i distacchi delle avversarie: la cinese Li Bingjie ha conquistato l’argento in 15:56.62 ...