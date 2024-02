Nuoto | Gregorio Paltrinieri avanza con il brivido negli 800 sl | “Ho scherzato con il fuoco | in finale sarà un’altra storia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Rischiando più del previsto,raggiunge comunque l’obiettivo di giornata e si qualifica per ladegli 800 stile libero ai Campionati Mondiali 2024 di, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha. Il fuoriclasse carpigiano, reduce dalla rassegna iridata in acque libere, comincia bene dunque il suo percorso in vasca superando le batterie con il settimo tempo overall in 7’47?38. L’azzurro, impegnato nella penultima heat, aveva chiuso in quarta posizione la sua batteria mettendosi in una situazione abbastanza pericolosa in attesa degli ultimi atleti. Alla fine solamente in tre hanno fatto meglio di lui, che ha centrato così il pass per l’atto conclusivo di domani con un margine di circa sette decimi sul primo degli esclusi. Il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 sl ha parlato così ai ...