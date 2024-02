Nuoto | è il momento di Razzetti e Paltrinieri al Mondiale di Doha! Simona Quadarella in cerca d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) E’ una giornata importante per l’Italia del, la terza deldi Doha, che vede l’esordio di due pezzi da novanta della spedizione azzurra, Gregorioche sarà impegnato nelle batterie degli 800 stile libero che qualificano direttamente per la finale e Albertoche inizia la sua avventura in Qatar, dopo le splendide prestazioni di Riccione e Otopeni, con le batterie dei 200 farfalla. Si parte con un’altra gara molto interessante in chiave azzurra, le batterie dei 50 rana maschili. Dopo la finale di ieri nei 100, torna in vasca Nicolò Martinenghi che punta in alto dopo aver vinto su questa distanza gli Europei in vasca corta a Otopeni, assieme a Simone Cerasuolo, argento europeo in carica e bronzo sempre nella gara di Otopeni. La speranza è vedere due azzurri in finale in una gara dove c’è ...