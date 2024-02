Nuoto | Alberto Razzetti lancia la sfida | è in finale col miglior tempo nei 200 farfalla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Questioni di particolari e di centesimi. Le semifinali dei 200uomini dei Mondiali 2024 diin vasca lunga hanno sorriso ad. Il ligure ha ottenuto ildel penultimo atto all’Aspire Dome di Doha (Qatar), toccando la piastra in 1:55.09. Unche, al centesimo, gli ha permesso anche di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo il cerchio se si tiene conto dei pass già ottenuti nei 200 e nei 400 misti. Una bella prova quella del nostro portacolori che ha saputo esprimere in fase di nuotata un’azione convincente, mentre nelle virate e nelle subacquee qualcosa andrà rivisto nell’atto conclusivo.sarà in corsia 4 anche per via della squalifica di chi, in un primo momento, aveva realizzato ...