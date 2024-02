Nuoto | Alberto Razzetti | “Gara regolare | non so cosa aspettarmi da questi Mondiali”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una prova onesta per. L’azzurro arriva comodamente in semifinale dei 200 delfino aididi Doha, con il terzo tempo in batteria, settimo assoluto, che gli vale l’ingresso nei migliori sedici. Con la sensazione generale di essere pienamente in controllo della situazione. “Ho cercato, essendo la prima batteria di quelle veloci, di salvare qualin vista della semifinale. Ho cercato di stare assieme a tutti gli altri e cercare di mettere la mano avanti alla fine.abbastanza, vediamo di andare un po’ più forte oggi pomeriggio“. Queste le sue parole a caldo al termine della. La sua stagione fino ad ora è stata piena di soddisfazioni: “Eccezionale fino ad ora. Ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero ...