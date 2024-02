Nuoto | Alberto Razzetti | “Conquistare il pass olimpico nei 200 farfalla era uno dei miei obiettivi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Missione compiuta con il massimo dei voti per. Il ligure ha conquista la finale dei 200ai Mondiali di Doha e si è anche preso il, il terzo per lui dopo quello nei 200 e 400 misti.aveva concluso al secondo posto la sua semifinale con il tempo di 1’55”09 dietro al polacco Krzysztof Chmielewski, che poi è stato squalificato. Ai microfoni dopo la sua gara,ha commentato subito la conquista del: “Sono molto soddisfatto di questo. Qualificarmi per la terza gara era sicuramente uno deiprincipali in questo Mondiale”. Sulla finale raggiunta nei 200e sui miglioramenti da fare: “Ho conquistato la ...