“Notizia delicata per Signorini” Grande Fratello | la comunicazione poche ore dopo l’ultima diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024), il dato imbarazzante. Altre pesanti critiche al reality e ad Alfonso. Pochi giorni fa il Corriere della Sera attaccava: “Può stare simpatica o meno, non è questo il punto. Il fatto è che da settembre sta tirando avanti un programma che, senza di lei, non avrebbe di che parlare. Invece di venerarla o, se non altro, di lasciarla in santa pace, gli autori continuano a piazzare ostacoli sul percorso di Beatrice Luzzi“. Ma non è finita. Quest’anno il reality è iniziato con la novità del no agli influencer e in generale una maggior attenzione al trash. Peccato che i problemi siano tanti che il ‘nuovo corso’ non ha portato praticamente nessun vantaggio al programma. E anche le recenti decisioni di Mediaset sembrano confermare la consapevolezza delle difficoltà dello show di Alfonso. ...