Non si presenta all’obbligo di firma | 24enne in manette

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non si erato più volte per ottemperaredie così è stato arrestato e condotto in carcere il 24 egiziano pluripreguidicato residente a Sasso Marconi, che nel novembre del 2022 era stato condannato in primo grado e poi in appello per il reato di rapina pluriaggravata. Così nel pomeriggio di giovedì scorso i carabinieri della stazione di Sasso Marconi hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, seconda sezione penale, che ha revocato gli arresti domiciliari e disposto la custodia cautelare in carcere. Ordinanza emessa a seguito della reiterata condotta del pregiudicato, dettata dalle svariate segnalazioni fatte dai Carabinieri di Sasso Marconi circa la mancatazione alla polizia giudiziaria. Obbligo al quale era tenuto a ...