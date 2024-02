Non se ne parla Sottocorona sorprende tutti | ci aspetta per 48 ore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le ultime previsioni meteo di Paolosu La7 indicano "che siamo rientrati rapidamente in una situazione non di alta pressione, ma di tempo relativamente stabile". Insomma, la perturbazione degli ultimi giorni che ha portato pioggia in molte zone d'Italia sembra essere alle spalle. Ci sono aree di nuvolosità in avvicinamento da ovest . Tuttavia, spiega il meteorologo di La7, per martedì 13 febbraio "qualche precipitazione è prevista ancora sul versante Adriatico e al sud peninsulare, un po' meno sulle Isole", ma si tratta "piogge molto deboli, soltanto in qualche caso appena moderate". Mercoledì 14 febbraio "queste deboli piogge scompaiono quasi del tutto, a parte nella Sicilia settentrionale", afferma l'esperto che per giovedì 15 febbraio prevede cieli più coperti, qualche velatura ma "di pioggia non se ne". Dal punto di vista ...