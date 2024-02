Non ho mai censurato nessuno Ho pianto molto Venier torna sul caso Ghali a Domenica In

Mancava dalla fiction Rai da oltre 10 anni: Sabrina Ferilli - affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi - torna in prima serata su Raiuno con ...Lo scontro continua e Beatrice si ritrova a fronteggiare Anita e Perla, che la accusano di non aver mai fatto un passo indietro ...“Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili”, chiarisce Mara Venier.