“Non ho avuto il coraggio” Michele Misseri fuori dal carcere | l’ammissione choc alle telecamere Rai

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha lasciato ildi Lecce. Il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un pozzo ad Avetrana, in provincia di Taranto, il corpo della nipote 15enne Sarah Scazzi, uccisa il 26 agosto del 2010. A uccidere la ragazza, nell’agosto del 2010, sono state, secondo una sentenza passata in giudicato, la moglie e la figlia dell’uomo, Cosima Serrano e Sabrina, rinchiuse neldi Taranto. Le due donne sono state condannate in via definitiva perché ritenute autrici del delitto di Sarah Scazzi, che avrebbero commesso nel garage della loro villetta di via Grazia Deledda coinvolgendo poi, nella fase dell’occultamento del cadavere,, condannato per occultamento di cadavere. “Non può tornare ad Avetrana”....