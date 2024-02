Non era assenteismo | il Comune di Sanremo deve risarcire il “vigile in mutande”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prima il reintegro deciso lo scorso ottobre, oggi poi il risarcimento. Ildidovràcon 227.443,36 euro l’ex agente della polizia municipale che venne licenziato a margine dell’operazione “Stachanov” della Guardia di Finanza, nel 2015, per truffa ai danni dello Stato per il presuntodei dipendenti comunali e all’irregolare timbratura del cartellino. Dopo la revoca del licenziamento in Corte di appello, ilè stato condannato reintegrare ilsul posto di lavoro e, in aggiunta, ai danni. Nel 2020 nel processo c’erano state diverse assoluzione tra cui anche quell’agente. Ilfu al centro delle cronache come il ‘in’ dopo essere stato ...