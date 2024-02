Non è stato colto in flagrante Così il giudice ha annullato la multa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nessun “cantiere stradale“, laper la riparazione della buca ad opera Claudio Trenta è stata annullata dalperché non è stata contestata “in“. Insomma, il pensionato 72enne che la scorsa primavera decise di riparare da solo la buca in strada dopo che i suoi appelli erano caduti nel vuoto, è“troppo veloce“ e il verbale recapitato a domicilio qualche giorno dopo non vale. È stata depositata ieri la motivazione della sentenza con cui ildi pace di Monza hala contravvenzione di oltre 800 euro che la polizia locale di Barlassina aveva notificato a Trenta. Davanti alTrenta, assistito dall’avvocata Mariella Casartelli, aveva presentato cinque motivi per la richiesta di annullamento, ma il...