Non chiamatelo populismo Il futuro delle nuove destre in Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) Che cosa ci dice l’evoluzione politico/democratica della nuova destra? Da Milei a Zemmour, ma chiaramente partendo da Giorgia Meloni, c’è la possibilità che vi sia una destra “normale” in grado di governare senza strappi e senza il codazzo polemico di chi, ogni due per tre, invoca il pericolo per la democrazia? Al momento l’esempiono può essere il più utile sia in chiave Ue, quando bisognerà gestire i nuovi rapporti di forza post elezioni europee, sia in prospettiva quando bisognerà incontrarsi ai vertici internazionali e mediare su dossier comuni (e caldi) con sano pragmatismo. I più semplicistici hanno derubricato il fenomenocome direttamente proporzionale ad una contingenza in cui partiti e leaders si fanno improvvisamente “di lotta e di governo”, mostrando però di aver smarrito un pezzo ...