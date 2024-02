No! La Spagnola non era dovuta ai vaccini contro la meningite

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alcuni utenti vicini al movimento QAnon stanno facendo circolare su Facebook una bufala sull’influenza, che risulta la versione aggiornata di una precedente narrazione da noi trattata un anno fa. La pandemia che colpì il mondo un secolo fa sarebbe stata– secondo questa narrazione – alla sperimentazione finita male di un «vaccinolabatterica». Vediamo perché si tratta di una vecchia tesi priva di fondamento. Per chi ha fretta: Secondo una clip condivisa su pagine Facebook vicine a QAnon l’influenzasarebbe stata causata da un vaccino sperimentalelabatterica. Secondo la narrazione in oggetto le autopsie eseguite all’epoca dimostrerebbero un collegamento con il fantomatico vaccino ...

