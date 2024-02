No! La “sindrome VEXAS” non è dovuta ai vaccini Covid

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Circolano su Facebook (per esempio qui, qui e qui) delle condivisioni che attribuiscono aicontro il nuovo Coronavirus la causa di unadenominata(vacuoles, E1 enzyme, X-linked, autoinflammatory, somatic). Il problema è che lo fanno mediante lo screen di un sito che riporta una storia ben diversa, dove non si menziona alcun vaccino. Infatti l’articolo pubblicato da Health Desk solo della malattia, titolando in maniera forse un po’ fuorviante: «fino a due anni fa non c’era» ma riportando più correttamente all’interno, che secondo recenti scoperte, lasarebbealla mutazione di un gene. La storia del collegamento tracircolava già da circa un mese. I colleghi di Facta analizzando altre ...