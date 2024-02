No | la Rai non è la BBC ma non solo per Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A Otto e Mezzo del 12 febbraio si parla della censura in Rai operata da Zia Mara ai danni di Dargen D’Amico per una banale osservazione sul ruolo degli immigrati nella economia italiana. Insomma, il galateo cosa dice? “A tavola non si fa politica, ci si può strozzare”. Idem da Zia Mara. Ma non è questo il punto. Siamo un popolo per natura incline a portare soccorso al vincitore, come diceva Bruno Barilli, citato da Ennio Flaiano che ne prese involontario merito. In Rai poi in questo sono campioni di scapicollo. E poi, con i tempi che corrono, non si vedono cambi di rotta all’orizzonte e si rischia pane e cicoria per almeno un decennio. Chi glielo fa fare? Lilly però non gradisce e stigmatizza il clima. Ovviamente dopo aver precisato che vuole un bene dell’anima a Mara e che la saluta. Poi il coretto di Giannini e Mieli che ne ricordano la bravura e ...