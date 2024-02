No! Cina e Turchia non hanno vietato la Cola Cola per il consumo umano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Che uneccessivo di una bevanda zuccherata e acida come la Cocanon sia un toccasana è cosa nota. Ma da qui a vietarla, ne passa. Secondo numerose condivisioni, sarebbe stata vietata la vendita per ilalimentare in, dove i supermercati avrebbero ricevuto consiglio di proporre la bevanda come prodotto da usare per sturare gli scarichi domestici. In realtà, tutto ciò non è accaduto: le informazioni sono tratte da un sito satirico russo simile all’italiano Lercio. Per chi ha fretta: Si sostiene che laabbiadi vendere la Cocaper ilalimentare. E che abbia invece consigliato di usare la bevanda per sturare gli scarichi domestici. ...