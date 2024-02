No alla parrocchia da accorpare | Andremo dal padre provinciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Il vescovo non ci risponde,direttamente da fra’ Angelo". Si infiamma l’affaire dei Sabbioni, dove i frati verranno ritirati dil prossimo anno a causa dell’accorpamento indigesto con quella di Ombriano. Domenica ini hanno dato vita a un sit-in davantichiesa per far sentire la vicinanza ai frati e la contrarietà al trasferimento nonché all’accorpamento della. Al sit-in di preghiera sul sagrato è anche passato per un saluto fra’ Tomaso Grigis, responsabile della. Pare invece che il vescovo non abbia alcuna intenzione di ricevere la delegazione del Comitato che gli ha chiesto un incontro prima di giovedì, data in cui dovrebbe incontrare il responsabiledei Cappuccini fra’ ...