Nicola Gratteri a La Confessione Rai3 di Peter Gomez | “Ecco come l’ndrangheta voleva ammazzare mio figlio in moto con un Suv”

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vita sotto scorta, le accuse di fare processi che non portano condanne, le nomine mancate, gli attentati falliti. C’è questo e molto altro nell’intervista che, ospite de Ladirilascia questa sera su Raitre alle 23. Il magistrato racconta l’assenza più completa di privacy, il dormire in caserma o lo stare in un soggiorno con le finestre vicino al soffittoun bunker, e anche i tentativi di attentato, non solo a luimagistrato, ma anche rivolti alle persone a lui più care: a sua moglie, prima che diventasse tale, qualcuno sparò alla porta dell’abitazione con un messaggio: ‘voi sposate un uomo morto’; a entrambi i suoi figli, che oggi sono grandi e fanno entrambi i dottori. Nel 2016 però, quando il più grande studiava a ...