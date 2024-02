New York | sparatoria tra adolescenti in metro | un morto e 5 feriti

7.00 Un uomo di 35 anni è morto e altre 5 persone, tra cui 2 adolescenti,sono rimaste ferite in una sparatoria nella metro politana del Bronx, a New ... (servizitelevideo.rai)

UYSS New York-Centre National Brazzaville sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match del Torneo ... (sportface)

Dopo tutti i marchi indipendenti progressisti che hanno realizzato collezioni veicolanti un messaggio ben preciso, alla NYFW è arrivato Wes Gordon con il défilé più chic del Nord America per Carolina ...Una ragazza è morta e almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Si riferisce al New ...American Airlines prosegue il potenziamento dell’operativo per offrire ai passeggeri provenienti dagli Stati Uniti più modi per poter ammirare antiche rovine, navigare nella città dei canali, rila [..