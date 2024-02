New York | sparatoria in metropolitana | un morto e cinque feriti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un. È questo il bilancio di unaverificatasi su una banchina delladi Newlunedì 12 febbraio. Un uomo di 34 anni èe isono due donne e altri tre uomini dell’età compresa tra 14 e 71 anni. Il NewPolice Department ha spiegato che laè scoppiata a causa della lite tra due gruppi di giovani, che hanno cominciato a scontrarsi su un treno che entrava in stazione, quando un membro di uno dei due gruppi ha estratto un’arma e ha aperto il fuoco sulla banchina proprio mentre il treno arrivava in stazione e i passeggeri salivano e scendevano dai vagoni. L’agenzia di stampa Afp fa sapere che quattro deisono considerati in ...