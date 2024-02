New York | sparatoria in metro | un morto

(Di martedì 13 febbraio 2024) 7.00 Un uomo di 35 anni èe altre 5 persone, tra cui 2 adolescenti,sono rimaste ferite in unanellapolitana del Bronx, a New. Lo riferisce il NewPost. Si sarebbe trattato di una rissa finita in tragedia. Laè avvenuta alle 16.40 ora locale,quando lapolitana era molto affollata.La vittima è stata colpita al volto ed è morta durante la corsa all'ospedale;il killer è riuscito a fuggire.Testimoni hanno parlato di 10 spari ma potrebbero essere 2 le persone che hanno aperto il fuoco.

Una ragazza è morta e almeno altri cinque giovani sono rimasti feriti durante una sparatoria nella metropolitana del Bronx, a New York. Si riferisce al New York Post. Secondo la polizia se ...